Руководитель львовского клуба говорит о "кавказском следе" в пожаре

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Воскресенье, 27 ноября 2016, 20:08

Руководители львовского ночного клуба "МI100", где в ночь на 27 ноября произошел пожар, видят в этом "кавказский след" и жалуются на недобросовестную конкуренцию.

Об этом представителям СМИ сообщил и.о. директора развлекательного комплекса Сергей Чередниченко, сообщает Укринформ.

"За две недели до ЧП в клуб пришли люди кавказской национальности и спрашивали о владельце или директоре заведения. Впоследствии, по странному стечению обстоятельств, на меня вышел человек и предложил свои услуги по развитию клуба. Как оказалось, он родился в Чечне. Клуб взял его на стажировку на должность арт-директора. Это была его вторая вечеринка. Первая прошла успешно. На этот раз декларировалось не файер, а LED-шоу, в котором должны были использоваться шарики, создающие иллюзию огня", - сказал Чередниченко.

По его словам, сейчас организатора шоу разыскивают правоохранители, его нет по адресу проживания, а мобильный телефон выключен.

Кроме того, по мнению Чередниченко, сопротивление спасателям, которое оказывали неадекватные посетители, тоже было не случайным.

Как сообщалось, по факту пожара в ночном клубе Львова открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 Уголовного кодекса (нарушение законодательных требований к правилам техники безопасности). Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Продолжается досудебное расследование. Назначен ряд экспертиз.

Темы: Львов
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