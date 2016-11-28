Янукович: "Референдум" в Крыму произошел под влиянием военных ЧФ РФ

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Понедельник, 28 ноября 2016, 19:35

Экс-президент Украины Виктор Янукович заявляет, что на решение о проведении в Крыму так называемого референдума, который привел к оккупации полуострова, повлияли военнослужащие Черноморского Флота России.

Об этом он сказал в ходе допроса в Святошинском районном суде Киева в режиме видеоконференции из Ростовского областного суда в понедельник.

"Было принято решение немедленно начать референдум о выходе из Украины и присоединении к России. А вы знаете, что в Севастополе было очень много военных российского Черноморского флота. И они также повлияли на это решение очень сильно", - заявил Янукович.

По его словам, он лично был против проведения такого референдума в Крыму.

Также экс-президент пояснил причины, по которым он покинул территорию Украины

"Я принял это решение (покинуть Украину), и только тогда я обратился к президенту России Владимиру Путину и сказал ему, что я принял решение оставить территорию Украины, потому что считаю, что это очень опасно не с точки зрения моей жизни, а с точки зрения жизни украинцев", - сказал Янукович.

Он считает, что если бы он остался в Украине, то это привело бы к гражданской войне на территории всей Украины. "Такая война, как на Донбассе, началась бы по всей Украине, если бы я остался", - сказал экс-президент.

Интерфакс-Украина

Темы: Янукович Крым ЧФ России
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