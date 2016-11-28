Матиос считает, что без изменения УПК дела Януковича закроют

332 просмотра
1
Понедельник, 28 ноября 2016, 20:57

Главный военный прокурор Анатолий Матиос прогнозирует закрытие дел против бывшего президента Виктора Януковича в случае, если немедленно не будут внесены изменения в Уголовный процессуальный кодекс.

Об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина ".

По его словам, расследование дел по Евромайдану постоянно вел начальник департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

"Проблемам расследования он не уделял надлежащего внимания, а обеспечивал пиар-освещение узких тем, в том числе перспективы заочного осуждения Януковича", - сказал он.

Матиос сообщил, что направил письмо президенту Петру Порошенко с просьбой внести изменения в УПК, поскольку если не будет собрано достаточно доказательств, прокуроры будут вынуждены на протяжении декабря 2016 - января 2017 года принять решение о закрытии уголовных производств в отношении членов организованной преступной группы, в создании которой подозревается Янукович.

Он добавил, что расследование будет прекращено в связи с истечением предельно допустимого срока досудебного расследования, которое проводил департамент спецрасследований Генпрокуратуры под руководством Горбатюка.

Как известно, генеральный прокурор Юрий Луценко огласил сообщение о подозрении бывшему президенту Виктору Януковичу в государственной измене.

Украинские новости

Темы: Матиос Янукович
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
28 ноября 2016, 08:18
Матиос не сомневается, что возглавит ГБР. Если будет взаимопонимание 25 ноября 2016, 22:34
В ходе обыска у автомайдановца Сидоркина ничего не изъяли 25 ноября 2016, 01:28
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 181.197.188.---Анатолій Яковенко28.11.2016 21:39
Це сказав самий "чесний" прокурор України, втікач від питань журналістів про його статки.
Рішення є. І рішення буде.
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Экс-командующий Шуляка допросят 2 декабря, с Януковичем закончили
Янукович: Я лично до сих пор не отказался от президентства
Полицейскую миссию ОБСЕ вряд ли рассмотрят через полторы недели
Янукович отрицает, что советовался с РФ о подавлении Майдана
Все новости
Путешествия

Где есть, пить и развлекаться в Варшаве

Афиша 25-27 ноября

Крафтовое пиво на ВДНГ, еда на "Вси свои", концерты, экскурсии...