Климкин: Готовы к любым предложениям по освобождению украинцев на Донбассе

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Вторник, 29 ноября 2016, 19:59

Украинская сторона готова к любым предложениям для того, чтобы в ближайшее время достичь результатов в вопросе обмена заложников, а также добиться доступа к ним Международного комитета Красного Креста.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин по итогам встречи глав МИД стран "нормандского формата" в Минске во вторник вечером.

"Если нам удастся хотя бы в ближайшее время достичь этого гуманитарного доступа со стороны Красного Креста, со стороны международных гуманитарных организаций, если нам удастся хотя бы каким-то образом сделать результативными дискуссии относительно обмена, и мы сказали, что готовы на любую опцию, чтобы освободить с оккупированного Донбасса наших военных, наших героев", - сказал Климкин .

Он отметил, что на сегодняшний момент доступ представителей МККК к украинским заложникам на территории оккупированного Донбасса – это единственная возможность для понимания реального состояния здоровья и условий содержания украинцев.

"Мы будем добиваться беспрепятственного доступа для МККК, для международных гуманитарных организаций, многих из которых Донецк и Луганск просто выкинули со своих территорий", - подчеркнул Климкин.

В то же время представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявила, что украинская сторона предлагает найти компромисс по освобождению заложников, подала свои предложения и настаивает на завершении этого процесса до конца текущего года.

Интерфакс-Украина

Темы: Минские соглашения пленные МИД
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