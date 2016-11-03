Украинского дипломата наградили в Японии

Глава украинского дипломатического представительства в Австралии Николай Кулинич (с 2006 по 2013 год - посол Украины в Японии) получил от правительства Японии одну из самых высоких государственных наград этой страны - Орден Восходящего Солнца, Золотая и Серебряная Звезда.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Австралии со ссылкой на Министерство иностранных дел Японии, передает "Укринформ".

"Господин Кулинич – один из самых выдающихся экспертов по вопросам Японии в Министерстве иностранных дел Украины", – сказано в сообщении.

Орден Восходящего Солнца с золотой и серебряной звездами - это вторая ступень первой в истории Японии высшей государственной награды, основанной по приказу императора Мэйдзи в 1876 году.

По решению правительства Японии таким орденом награждают за выдающиеся достижения в области международных отношений, защиты окружающей среды, популяризации японской культуры.

Посол Николай Кулинич награжден "За личный вклад в развитие дружеских отношений и взаимопонимания между Японией и Украиной".

Одним из первых кавалеров ордена, в первый год его основания, стал известный французский юрист Гюстав Эмиль Буассонад, который принимал непосредственное участие в составлении первого гражданского кодекса Японии.

В 1884 году кавалером ордена стал Хорас Кепрон - известный американский меценат, любитель японского искусства, коллекция которого является украшением Смитсоновского музея в Вашингтоне.

В 2015 году Орденом был награжден знаменитый итальянский дирижер Рикардо Мути.

Среди дипломатов такой чести удостоен постоянный представитель США в Организации экономического сотрудничества и развития - Констанс Морелла.