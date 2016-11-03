Боевики снова обстреляли пункт пропуска "Марьинка"
Российско-террористические войска снова применили оружие на направлении контрольного поста "Марьинка".
Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы в четверг.
"Огонь они открыли в 21 час. Обстрел велся в течение часа с окраины н.п. Александровка, что на временно неподконтрольной территории. Террористы использовали стрелковое оружие", - говорится в сообщении.
Пограничники отмечают, что пропускные операции в то время на данном дорожном коридоре уже не осуществлялись.
В ГПС напомнили, что на прошлой неделе российские наемники обстреливали это направление три дня подряд. Кроме стрелкового оружия, они также применяли гранатометы.
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