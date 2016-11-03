КС начал рассматривать закон о партдиктатуре

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Четверг, 3 ноября 2016, 10:46

Конституционный Суд Украины приступил к рассмотрению закона о партийной диктатуре.

Об этом сообщил председатель КС Юрий Баулин, передают Українські новини.

Речь идет о разрешении партиям исключать кандидатов в народные депутаты из избирательного списка партии в той его части, где по итогам голосования таковые не получили права на распределение мандатов в многомандатном округе.

На заседании присутствуют 13 судей.

"Объявляю пленарное заседание КС открытым", - сообщил Баулин.

После этого Конституционный Суд начал в форме устного слушания рассматривать конституционное представление 49 депутатов Рады относительно соответствия Конституции положений ч. 9 ст. 61, ч. 3 ст. 105 закона "О выборах народных депутатов Украины", п. 3 раздела 2 "Заключительные и переходные положения" закона "О внесении изменений в закон "О выборах народных депутатов Украины" об исключении кандидатов в народные депутаты Украины из избирательного списка партии в многомандатном округе".

Инициаторы обращения в КС народные депутаты Дмитрий Добродомов и Олег Мусий, а также представитель Президента не прибыли на заседание.

КС решил рассматривать дело в их отсутствие.

Как известно, законопроект №3700, который позволяет партиям исключать из своих списков кандидатов у нардепы уже после выборов, Рада приняла 16 февраля после 20 провальных голосований. 25 февраля Порошенко его подписал.

Темы: Конституционный Суд партия
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