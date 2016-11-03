Москаль просит Кабмин о дополнительном пункте пропуска на границе

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Четверг, 3 ноября 2016, 12:00

Председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль просит премьера Владимира Гройсмана рассмотреть вопрос об открытии дополнительного пункта пропуска на границе с Венгрией.

Об этом сообщает в четверг пресс-служба губернатора.

 

Москаль напоминает, что премьер-министры Украины и Венгрии еще 28 марта 2013 года подписали декларацию намерений по комплексному развитию автодорожных пунктов пропуска государственной границы между двумя странами.

Декларация предусматривала, в частности, открытие 31 декабря 2014 года пункта пропуска Великая Паладь (Виноградовский район, Закарпатская область, Украина) - Нодьгодовш (Венгрия).

На прошлой неделе жители Великой Палади устроили митинг, чтобы привлечь внимание к необходимости выполнения межправительственных договоренностей трехлетней давности.

 

"Открытие нового КПП не требует больших финансовых затрат", - отмечает Москаль – 5-километровый отрезок дороги, ведущей к будущему КПП, мы можем отремонтировать за средства местных бюджетов".

В то же время председатель Закарпатской ОГА подчеркивает, что принципиальное решение об открытии нового пункта пропуска можно принять только на межправительственном уровне.

"Поэтому я направил письмо премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой включить этот вопрос в повестку дня предстоящей встречи премьер-министров двух стран", – отметил губернатор.

У Москаля отмечают, что 24-25 ноября состоится официальный визит в Будапешт делегации Украины во главе с премьер-министром Гройсманом.

Темы: граница Венгрия
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