В МВД утверждают, что одиозный беркутовец Антонов не работает в полиции

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Четверг, 3 ноября 2016, 18:12

Информация о том, что бывший командир роты "Беркута" Евгений Антонов, причастный к избиению студентов на Майдане 30 ноября 2013 года, до сих пор работает в полиции не соответствует действительности.

Об этом "Украинской правде" заявил спикер МВД Артем Шевченко.

"Эта информация не соответствует действительности. Одиозный беркутовец Евгений Антонов с октября 15 года не работает в рядах тогда еще милиции, это (увольнение) еще было даже до начала процесса аттестации", – сказал он.

Как известно, в соцсетях в течение нескольких дней распространяется информация о том, что Антонов пришел в суд для поддержки обвиняемых по делу о расстрелах на Майдане. В этом сообщении также утверждается, что Антонов до сих пор работает в МВД в должности командира третьей группы "полка милиции общественной безопасности особого назначения".

Олег Шанковский, УП

Темы: Беркут МВД
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