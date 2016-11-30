На митинг в честь Кастро в Гаване пришли почти миллион человек

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Среда, 30 ноября 2016, 10:04

Около миллиона человек присутствовали в Гаване на массовом мероприятии, посвященном памяти лидера кубинской революции Фиделя Кастро.

На митинге на площади Революции во вторник вечером по местному времени был младший брат Фиделя Кастро и его преемник Рауль Кастро, передает "Интерфакс".

Участие в митинге приняли более 50-ти зарубежных делегаций, в том числе делегация России во главе с главой Госдумы РФ Вячеславом Володиным.

Перед началом официальной части собравшиеся скандировали: "Я – Фидель!", "Да здравствует Фидель!"

Как сообщает "РИА Новости", в программе траурного мероприятия было 18 выступающих, Рауль Кастро в завершающей речи заверил, что народ Кубы продолжит свою борьбу до победы.

Отмечается, что, за исключением посольства США, все посольства в стране в знак скорби приспустили флаги на своих зданиях.

Фидель Кастро скончался 25 ноября. Его похоронят 4 декабря в Сантьяго-де-Куба.

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