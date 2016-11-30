Глава ЦРУ советует Трампу остерегаться обещаний России

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Среда, 30 ноября 2016, 15:21

Директор ЦРУ Джон Бреннан посоветовал избранному президенту США Дональду Трампу с осторожностью относиться к обещаниям России.

Об этом он сказал в интервью ВВС.

"Россия, это страна, преследующая собственные национальные интересы часто в ущерб интересам тех людей, которые проживают на территории стран, где она действует. Я думаю, что президент Трамп и новая администрация должны опасаться обещаний России. По моему мнению, россияне не делают того, что обещают", – сказал он.

Бреннан обозначил ряд областей, где по его словам, новой администрации нужно действовать с "благоразумием и дисциплиной" – это касается в частности, когда речь идет о терроризме, отношениях с Россией, ядерном соглашении с Ираном.

Как известно, в своей кампании, господин Трамп обещал отказаться от сделки с Ираном, а также намекнул на более тесное сотрудничество с Россией.

По словам Бреннана, который уйдет в отставку в январе после того, как четыре года возглавлял ЦРУ, расторжение соглашения с Ираном было бы "катастрофой и "верхом глупости".

Валентина Романенко, УП

Темы: США Росcия Трамп
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