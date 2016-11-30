Глава ЦРУ советует Трампу остерегаться обещаний России

Директор ЦРУ Джон Бреннан посоветовал избранному президенту США Дональду Трампу с осторожностью относиться к обещаниям России.



Об этом он сказал в интервью ВВС.



"Россия, это страна, преследующая собственные национальные интересы часто в ущерб интересам тех людей, которые проживают на территории стран, где она действует. Я думаю, что президент Трамп и новая администрация должны опасаться обещаний России. По моему мнению, россияне не делают того, что обещают", – сказал он.



Бреннан обозначил ряд областей, где по его словам, новой администрации нужно действовать с "благоразумием и дисциплиной" – это касается в частности, когда речь идет о терроризме, отношениях с Россией, ядерном соглашении с Ираном.



Как известно, в своей кампании, господин Трамп обещал отказаться от сделки с Ираном, а также намекнул на более тесное сотрудничество с Россией.



По словам Бреннана, который уйдет в отставку в январе после того, как четыре года возглавлял ЦРУ, расторжение соглашения с Ираном было бы "катастрофой и "верхом глупости".



Валентина Романенко, УП