В Николаеве начали судить двух "мажоров"-скандалистов

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Пятница, 4 ноября 2016, 23:31

Суд по делу Артема Слободянникова и Геннадия Симова, которые обвиняются в хулиганстве и сопротивлении работнику полиции в Николаеве, перенесли на 16 ноября.

Как сообщает Преступности.нет, во время заседания Слободяник частично признал свою вину в хулиганстве, но не сопротивлении полиции.

Симов отказался отвечать, признает ли свою вину, сославшись на норму Конституции Украины.

Симов и Слободянник
Симов и Слободянник

По информации издания, потерпевший таксист заявил, что к обвиняемым претензий не имеет, нанесенный ущерб ему возместили.

И Симов, и Слободянник рассказали на суде, что они непригодны к службе в армии: у первого плоскостопие, у второго – гастрит.

Также на суд не явилась потерпевшая патрульная Инна Баханюк, которая пыталась остановить Слободянника на месте происшествия.

Прокурор сказал, что сначала надо допросить Баханюк, а потом переходить к следующим доказательствам. В связи с этим суд перенесли на 16 ноября.

Как известно, в ночь на 30 августа на пересечении улиц Соборной и Адмирала Макарова в Николаеве Артем Слободянник и Геннадий Симов устроили семейные разборки, бросаясь при этом на прохожих и полицейских.

Слободянника полиция задержала, надев на него наручники: он бросался на людей и на самих полицейских, ругаясь нецензурной бранью и бросая в их адрес угрозы.

Симов, в свою очередь, два раза ударил в лицо прохожего мужчину, после чего сам на своем автомобиле "Mercedes" поехал в райотдел за товарищем.

Как известно, видео, которые сняли очевидцы происшествия, вызвало волну возмущения относительно бездействия полицейских. Его посмотрели почти 960 тысяч человек.

1 сентября Центральный суд города Николаева избрал двум участникам конфликта в центре Николаева меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с обязательным ношением спецбраслета.

Темы: Николаев
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