В очередях на границе с Польшей стоят более 1200 автомобилей

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Суббота, 5 ноября 2016, 01:20

По состоянию на 22:00 4 ноября в очередях в пунктах пропуска на границе с Польшей стоят 1270 автомобилей.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

В пункте пропуска "Устилуг" стоят 400 машин, "Рава-Руська" - 300, "Ягодин авто" - 280, "Угринов" - 100, "Грушев" - 70, "Краковец" - 70, "Шегини" - 50.

В пункте пропуска "Смильница" очередей нет.

На границе с Венгрией в очередях в ПП "Лужанка" стоят 40 автомобилей.

На границе со Словакией, Молдовой и Румынией автомобильных очередей не зафиксировано. 

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