Порошенко освободил родителей детей-инвалидов от военной службы

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О военном долге и воинской службе", предусматривающий освобождение от службы в армии родителей детей-инвалидов.

Соответствующий закон №1448 был подписан президентом 4 ноября, сообщается на сайте Верховной Рады.

Согласно закону, от воинской службы освобождаются матери (отцы) - военнослужащие, содержащие совершеннолетнего ребенка в возрасте до 23 лет, если он является инвалидом 1 или 2 группы.

Также от военной службы освобождаются те военнослужащие, на содержании которых находится ребенок-инвалид подгруппы А в возрасте до 18 лет, в случае если такие военнослужащие не высказали желания продолжать воинскую службу.