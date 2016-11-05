Порошенко освободил родителей детей-инвалидов от военной службы
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О военном долге и воинской службе", предусматривающий освобождение от службы в армии родителей детей-инвалидов.
Соответствующий закон №1448 был подписан президентом 4 ноября, сообщается на сайте Верховной Рады.
Согласно закону, от воинской службы освобождаются матери (отцы) - военнослужащие, содержащие совершеннолетнего ребенка в возрасте до 23 лет, если он является инвалидом 1 или 2 группы.
Также от военной службы освобождаются те военнослужащие, на содержании которых находится ребенок-инвалид подгруппы А в возрасте до 18 лет, в случае если такие военнослужащие не высказали желания продолжать воинскую службу.
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