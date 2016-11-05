Amnesty International: в Крыму все туже закручивают гайки

Международная правозащитная организация Amnesty International констатирует повсеместное сужение свобод самовыражения, мирных собраний и ассоциаций, а также уголовное преследование инакомыслия в Крыму.

Об этом заявил в интервью "Крым.Реалии" исследователь Amnesty International по Украине, Молдове и Беларуси Красимир Янков, который в составе мониторинговой миссии Amnesty International посетил Крым 26-30 сентября.

По словам Янкова, итоги этой поездки будут отражены в очередном докладе организации, которую подготовят ориентировочно в декабре этого года.

По его словам, основные тенденции в Крыму остаются неизменными: это повсеместное сужение свобод самовыражения, мирных собраний и ассоциаций.

"Все это, так же как и отсутствие эффективных расследований в отношении тех людей, которые были похищены, мы отмечали еще в начале прошлого года. Сейчас все эти тренды только усиливаются", - сказал Янков.

"Более того, сегодня мы не просто говорим о пренебрежении свободой слова и сужение прав на свободу самовыражения, мы говорим об уголовном преследовании инакомыслия. И на это мы хотим обратить внимание, потому что для нас очевиден факт того, что в Крыму все туже закручивают гайки. Очень трудно и страшно высказывать свою позицию, если она не соответствует официальной позиции властей", - добавил правозащитник.

По его словам, представители Amnesty International посетили Верховный суд Крыма, где рассматривали "дело Ахтема Чийгоза" и пообщались с ним лично через видеосвязь, а также встречались с другими представителями крымскотатарского Меджлиса, запрещенного в России.

Они также пообщались с Николаем Семеной - автором Крым.Реалии и Радио Свобода, который сейчас не имеет возможности выехать из Крыма на лечение, так как находится под действием подписки о невыезде в связи с возбужденным уголовным делом. Также правозащитники поговорили с некоторыми родственниками и адвокатами людей, обвиняемых в связях с "Хизб ут-Тахрир".

Янков также заявил, что организации точно известно о том, что Эмир-Усеина Куку, который находится в СИЗО по подозрению в связях с "Хизб ут-Тахрир", неоднократно хотели завербовать сотрудники ФСБ.

"Крайне неприятная история произошла с его сыном Бекиром Куку - девятилетним мальчиком, на которого в школе сотрудники ФСБ незаконно оказывали давление. После чего, когда зарегистрировали заявление матери Бекира, их семьей заинтересовался местный инспектор по делам несовершеннолетних, который сейчас, по поручению Следственного комитета, выясняет, почему Эмир-Усеин Куку не защитил своего сына от давления со стороны неизвестного человека. Все это в сумме мы расцениваем как давление одновременно и на семью Эмир-Усеина, так и на него самого с целью заставить его сотрудничать со следствием", - сказал правозащитник.

По его словам, Amnesty International организовала по отношению к Эмир-Усеину Куку акцию срочной помощи.

"Мы попросили наших поклонников со всего мира, а это несколько десятков тысяч человек, чтобы они ознакомились с ситуацией, возникшей вокруг Эмир-Усеина Куку, и начали писать письма в посольство России или непосредственно российской власти в Крым с требованиями немедленно остановить запугивания семьи Куку, а также немедленно снять обвинения с самого Эмир-Усеина. Потому что, мы все понимаем, и отсутствие каких-либо доказательств со стороны обвинения это подтверждает, что он сейчас арестован только потому, что отказывался сотрудничать с ФСБ, и занимался правозащитной деятельностью (Куку был членом Контактной группы по правам человека в Крыму), то есть Эмир-Усеин Куку является узником совести", - сказал он.

По словам Янкова, Amnesty International организовала всего 5 акций срочной помощи относительно крымчан.

"Три активных: по Ильми Умерову, Эмир-Усеину Куку и Эрвину Ибрагимову - бесследно исчезнувшему в Бахчисарае члену исполкома Всемирного конгресса крымских татар. Четвертой была акция по Решату Аметову и пятой - по Геннадию Афанасьеву", - отметил представитель Amnesty International.

Украинская правда