АТО: днем больше всего стреляли на Донецком направлении

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Суббота, 5 ноября 2016, 18:27

В течение дня в районе проведения АТО со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 23 случая открытия огня по позициям Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке по состоянию на 18:00 субботы.

На Мариупольском направлении состоялось 9 обстрелов. В Широкино и Талаковке враг вел огонь из вооружения БМП, а в районах Красногоровки, Павлополя и Новотроицкого - из гранатометов и стрелкового оружия. Также на этом участке активность проявили снайперы.

На Донецком направлении оккупанты 11 раз нарушали режим тишины. В сторону сил АТО в районе Зайцевой обстрелы продолжались из гранатометов и стрелкового оружия, в направлении Верхнеторецкого - из минометов калибра 82мм, а в Луганском и Авдеевке оккупанты задействовали пулеметы, гранатометы, вооружения БМП, минометы обоих калибров.

На Луганском направлении зафиксировано 3 вооруженные провокации. Подразделения украинских воинов вблизи Новоалександровки и на окраине Станицы Луганской боевики обстреляли из гранатометов, пулеметов, стрелкового оружия, а в Троицком - одновременно из минометов 82 и 120 калибров.

Украинская правда

Темы: АТО
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