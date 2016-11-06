Антиправительственная акция в Италии переросла в схватку с полицией

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Воскресенье, 6 ноября 2016, 06:18

Демонстрация против проведения в Италии референдума о внесении изменений в Конституцию, состоявшаяся в субботу, 5 ноября, во Флоренции, переросла в столкновения с полицией.

Об этом пишет DW.com.

Во время проведения акции демонстранты начали бросать в стражей порядка дымовые шашки, камни и петарды. После этого противники инициативы правительства премьер-министра Италии Маттео Ренци попытались прорвать полицейский кордон, который отделял их от места проведения съезда Демократической партии под его председательством. Полицейские в ответ применили дубинки. По данным итальянской газеты Il Messaggero, трое полицейских получили ранения. Информагентство Reuters сообщает об одном травмированном полицейском.

Мэр Флоренции Дарио Нарделли осудил проявления насилия во время демонстрации.

"Устраивать демонстрации - это право, но применение насилия является подлым и неприемлемым", - цитирует его слова агентство Reuters.

За четыре недели до проведения референдума, на который вынесен вопрос полномочий Сената и региональных правительств, Ренци продолжает мощную кампанию в поддержку изменений. Согласно опросам, пока его инициатива не имеет достаточной поддержки в обществе.

Темы: Италия
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