Клинтон опережает Трампа на 4% - опрос

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Понедельник, 7 ноября 2016, 05:25

Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон опережает своего основного соперника – республиканца Дональда Трампа на 4 процентных пункта.

Об этом свидетельствуют данные опроса NBC News совместно с The Wall Street Journal, опубликованные 6 ноября.

За Клинтон готовы отдать свои голоса 44% избирателей, за Трампа – 40%. Либертарианца Гэри Джонсона поддерживают 6% избирателей, Джилл Стейн из партии зеленых - 2%.

При этом, если не учитывать Джонсона и Стейн, то отрыв между Клинтон и Трампом составляет 5%.

Опрос был проведен с 3 по 5 ноября. В нем приняли участие 1200 потенциальных избирателей.

Темы: США Клинтон
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