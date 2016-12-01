В результате обвала на шахте в Польше погибли 8 человек

147 просмотров
0
Четверг, 1 декабря 2016, 04:36

Количество погибших в результате обвала на шахте "Рудна" на юге Польши, вызванном землетрясением, возросло до восьми человек.

Об этом сообщил директор шахты Павел Марковский, передает "Укринформ".

"Тела трех горняков спасатели нашли вместе... Спасательная операция длилась 24 часа, мы делали все возможное, чтобы спасти шахтеров, но, к сожалению, мы проиграли", - заявил Марковский.

Он отметил, что подземные толчки в районе шахты, в результате которых произошел обвал, были самыми сильными за последние 55 лет.

По словам директора шахты, спасательная операция была сложной, поскольку надо было расчищать завалы вручную.

Подземные толчки в районе шахты составляли 3,4 балла по шкале Рихтера. В то время под землей находились 30 горняков.

Ранее сообщалось о 4-х погибших.

Темы: Польша
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Очереди на границе с Польшей увеличились – более 1300 авто 1 декабря 2016, 01:48
Посол в Польше: заявление Сейма о геноциде на Волыни - политическая декларация 30 ноября 2016, 15:34
В России заговорили о подрыве границ Украины и Польши 30 ноября 2016, 13:37
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Журналисты показали элитную недвижимость вице-премьера Кириленко
Появился текст угроз России из-за украинских учений возле Крыма
Пираты захватили судно с украинцами и россиянами
"Укрзализныця" потратит 108 миллиардов на обновление поездов
Все новости
TED

ТОП-7 видео по защите информации: о "лайках", паролях и сайтах знакомств

Хорошо или плохо?

Архитекторы про здание Театра на Андреевском спуске