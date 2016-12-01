За минувшие сутки в зоне АТО погибших нет, трое получили ранения

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Четверг, 1 декабря 2016, 12:59

В течение минувших суток ни один военный ВСУ в зоне АТО не погиб.

Об этом на брифинге заявил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

По его словам, в результате обстрелов двое военных были ранены, еще один получил тяжелое ранение в результате подрыва на взрывном устройстве на передовой.

Мотузяник рассказал, что на Мариупольском направлении было 23 обстрелы – втрое больше, чем на Донецком и Луганском вместе. В 11 случаях было применено тяжелое вооружение.

В общем там боевики на этом направлении выпустили по украинским позициям 74 артиллерийские и танковые снаряды и 112 минометных снарядов.

Украинская правда

Темы: АТО
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