Порошенко обижают опросы о поддержке независимости

Президент Петр Порошенко считает неуместными современные соцопросы о поддержке выбора в пользу независимости Украины, сделанного на референдуме 25 лет назад.

На вручении штандарта батальону оперативного назначения военной части 3066, который получил почетное наименование Батальон оперативного назначения имени Героя Украины генерал-майора Сергея Кульчицкого, президент сказал:

"Хочу поздравить вас и весь украинский народ с 25 годовщиной референдума Украины в поддержку нашей независимости. 1 декабря 1991 года украинцы продемонстрировали впечатляющее единогласие"

"Сегодня все опросы общественного мнения показывают, что уровень поддержки нашей независимости, выстраданной государственной самостоятельности, так же высок, как и тогда, несмотря на то, что люди уже знают ее настоящую цену", – сказал Порошенко.

"Меня даже немного удивляют наши социологи, которые раз за разом в анкетах ставят один и тот же вопрос: "А если бы референдум о независимости состоялся сегодня, как бы Вы проголосовали?". На мой взгляд, этот вопрос даже в чем-то оскорбительный: народ свой выбор уже сделал", – заявил он.

По словам Порошенко, украинский народ подтвердил свой выбор в 2014-2016 годах – "и прямо сейчас его подтверждает на поле боя в агрессивной войне, которую на территории нашего государства организовала и развязала бывшая метрополия".

Алена Рощенко, УП