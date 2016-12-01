Слободян: РосСМИ раскручивают фейки об "украинских дезертирах"

Россия провела спланированную акцию по распространению сообщений о задержании "украинских дезертиров".



Об этом во время брифинга в четверг заявил помощник руководителя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.



"Это не единственное такое сообщение (о задержании украинских дезертиров - ред.). Мы отследили несколько таких сообщений в течение последних дней, указывает на признаки спланированной акции, которая возникла как раз после того, как Служба безопасности Украины успешно провела информацию по задержанию двух предателей на админгранице с временно оккупированным Крымом", - сказал он.



По словам Мотузяника, появление таких сообщений также может быть связано с украинскими учениями.



"Эта информационная компания, возможно, имела целью внести элементы дезориентации в действия пограничников и военнослужащих ВСУ", - сказал он.



Мотузяник рассказал, что один из так называемых "дезертиров", о которых говорят российские СМИ, является бывшим мобилизованным и был освобожден в апреле 2016 года.



"Еще двое уже длительное время, более года, находятся в розыске правоохранительными органами Украины. Еще один персонаж этих сюжетов вообще является гражданином Российской Федерации, который в свое время проходил там службу в пограничной службе ФСБ РФ", - сказал он.



"Речь идет о компиляцию фактов с вымышленными и настоящими людьми", - сказал Слободян.



Как известно, в среду Слободян заявил, что сообщения российских СМИ о двух украинских дезертиров является манипулированием фактами с целью дискредитации страны.



22 ноября СБУ на админмежах с Крымом задержала двух украинских военнослужащих-предателей.



Александр Шумилин, УП