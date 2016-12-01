Слободян: РосСМИ раскручивают фейки об "украинских дезертирах"
Россия провела спланированную акцию по распространению сообщений о задержании "украинских дезертиров".
Об этом во время брифинга в четверг заявил помощник руководителя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.
"Это не единственное такое сообщение (о задержании украинских дезертиров - ред.). Мы отследили несколько таких сообщений в течение последних дней, указывает на признаки спланированной акции, которая возникла как раз после того, как Служба безопасности Украины успешно провела информацию по задержанию двух предателей на админгранице с временно оккупированным Крымом", - сказал он.
По словам Мотузяника, появление таких сообщений также может быть связано с украинскими учениями.
"Эта информационная компания, возможно, имела целью внести элементы дезориентации в действия пограничников и военнослужащих ВСУ", - сказал он.
Мотузяник рассказал, что один из так называемых "дезертиров", о которых говорят российские СМИ, является бывшим мобилизованным и был освобожден в апреле 2016 года.
"Еще двое уже длительное время, более года, находятся в розыске правоохранительными органами Украины. Еще один персонаж этих сюжетов вообще является гражданином Российской Федерации, который в свое время проходил там службу в пограничной службе ФСБ РФ", - сказал он.
"Речь идет о компиляцию фактов с вымышленными и настоящими людьми", - сказал Слободян.
Как известно, в среду Слободян заявил, что сообщения российских СМИ о двух украинских дезертиров является манипулированием фактами с целью дискредитации страны.
22 ноября СБУ на админмежах с Крымом задержала двух украинских военнослужащих-предателей.
Александр Шумилин, УП
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