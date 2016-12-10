В прокуратуре не уверены, что Янукович проживает в РФ

00
0
Суббота, 10 декабря 2016, 20:41

Официального подтверждения, что экс-президент Виктор Янукович проживает на территории России нет.

Об этом заявил прокурор департамента спецрасследований ГПУ Алексей Донской в эфире телеканала "112 Украина", комментируя допрос экс-президента Украины в Ростовском областном суде путем видеоконференции.

"Сначала нам нужно обратиться к РФ, чтобы они подтвердили, что Янукович находится на территории России. Тот факт, что он один раз прибыл в ростовский суда дать показания - не подтверждением того, что он постоянно находится на территории России", - заявил Донской. 

Он добавил, что представители прокуратуры "много раз обращались, чтобы Генпрокуратура России подтвердила или опровергла факт пребывания Януковича на территории РФ и указала точный адрес".

Как известно, экс-президент Виктор Янукович заявил о наличии у него украинского паспорта и о постоянном месте жительства в Ростове, при этом адвокат экс-президента попросил суд разрешить не называть точный адрес по соображениям безопасности.

Адвокат Януковича Виталий Сердюк предоставил ГПУ документы, в которых говорится, что Янукович получил убежище в России: свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ, выданное УФМС России по Ростовской области 26 ноября 2015 года на один год. Позже срок был продлен еще на год - до ноября 2017 года. 

28 ноября генпрокурор Юрий Луценко объявил подозрение Януковичу, когда тот вышел на видеосвязь из ростовского суда со Святошинским райсудом Киева.  Экс-президента обвиняют в государственной измене и содействии России в развертывании агрессии против Украины.   Повестки датированы тем же 28 ноября.

Генпрокуратура вызывала Януковича на допросы как подозреваемого в деле о государственной измене - допросы и другие процессуальные действия должны были состояться 5 декабря и 9 декабря, в 10 утра.  Повестки, опубликованные на сайте ГПУ, были отправлены по трем адресам Януковича – в частности, в Киеве, в Новых Петровцах Киевской области и в Ростове-на-Дону в России.

Темы: Янукович Майдан Генпрокуратура
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Защита Януковича заявляет, что на него было совершено несколько покушений 10 декабря 2016, 17:29
Луценко сообщил, когда Януковича будут судить за госизмену 9 декабря 2016, 21:02
Швейцария продлила на год заморозку миллионов Януковича 9 декабря 2016, 16:24
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Аваков: В Затоке Нацполиция, ГПУ и СБУ проводят обыски и задержания
Боевики в разы увеличили количество обстрелов
Перестрелка в Княжичах: Результатов экспертиз нет, отрабатывают "псевдоограбление"
В Минфине говорят, что передавали коллекторской фирме не персональные данные
Все новости
Отношения

7 отличий между здоровыми и "токсичными" отношениями

I/am/from

Софи Вилли рассказывает о детстве в Тбилиси