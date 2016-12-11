Гройсман: О завышенных счетах за ЖКУ обращайтесь к местным властям

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Воскресенье, 11 декабря 2016, 22:19

Глава правительства Владимир Гройсман советует обращаться в первую очередь к местной власти по вопросу возможно завышенных сумм в счетах за жилищно-коммунальные услуги.

Об этом Гройсман заявил в эфире телеканала "Интер" 11 декабря, комментируя вопрос о действиях граждан, которые, по их мнению, получают завышенные платежки за коммунальные услуги.

"Что необходимо сделать, на мой взгляд ... Мы с вами выбираем нашу местную власть, мы выбираем наших депутатов, мы выбираем нашего мэра ... И я считаю, первое что необходимо сделать - это обратиться к соответствующему городскому совету с жалобой на то, что вы видите определенные проблемы", отметил Гройсман.

Он добавил, что в случае, если местные власти не помогут, то граждане могут обращаться на правительственную "горячую линию" по номеру 15-45.

Интерфакс-Украина

Темы: ЖКХ Гройсман газ
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