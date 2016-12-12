Порошенко: доля торговли с Россией сократилась до 8%
Президент Петр Порошенко заявляет, что доля России в общем балансе внешней торговли Украины за время агрессии РФ сократилась до 8%.
Об этом он сказал12 декабря, открывая украинский-литовский бизнес-форум в Киеве.
"Нам была объявлена не только захватническая война, в виде агрессии и аннексии Крыма, нам была объявлена экономическая блокада, и все украинские производители были лишены абсолютно незаконно, в нарушение всех правил ВТО, без каких-либо объяснений был закрыт российский рынок", – сказал Порошенко.
"С 36%, знаете, сколько сегодня составляет доля России в общем балансе внешней торговли Украины? 8%. Какая страна выжила бы, лишенная за 2 года 28% своего торгового оборота?..", – добавил глава государства.
Также Порошенко напомнил, что Россия пыталась перекрыть Украине транзитные перевозки в Казахстан, Китай, страны Средней Азии, поэтому Киеву искал пути в обход Российской Федерации.
"И мы не только выжили, но и обеспечили в этих условиях экономический рост", – заявил президент.
Валентина Романенко, УП
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Дубина козломордая, ВТО - это защита импортного товара. А санкции - это запрет продаж для своего производителя.
Хочет РФ ответные санкции?
Пускай перестанет продавать нефть и газ.
Такого рогатого нарушителя правил ВТО, как РФ, в мире нет и не было.
Захват в заложники русских водителей и порча их автомобилей, это нормально?
Попытка усидеть на двух стульях, превратившись в серую зону для проникновения еэсовских товаров в Россию, тоже нормально?
Россия отменила режим свободной торговли СНГ, только вначале этого года!
А экспорт в европу чего упал? Кто там вам блокаду объявил?
И как же крики на майдане о том что надо оторваться от России, не зависить от нее?