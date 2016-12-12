Порошенко: доля торговли с Россией сократилась до 8%

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Понедельник, 12 декабря 2016, 15:22

Президент Петр Порошенко заявляет, что доля России в общем балансе внешней торговли Украины за время агрессии РФ сократилась до 8%.

Об этом он сказал12 декабря, открывая украинский-литовский бизнес-форум в Киеве.

"Нам была объявлена не только захватническая война, в виде агрессии и аннексии Крыма, нам была объявлена экономическая блокада, и все украинские производители были лишены абсолютно незаконно, в нарушение всех правил ВТО, без каких-либо объяснений был закрыт российский рынок", – сказал Порошенко.

"С 36%, знаете, сколько сегодня составляет доля России в общем балансе внешней торговли Украины? 8%. Какая страна выжила бы, лишенная за 2 года 28% своего торгового оборота?..", – добавил глава государства.

Также Порошенко напомнил, что Россия пыталась перекрыть Украине транзитные перевозки в Казахстан, Китай, страны Средней Азии, поэтому Киеву искал пути в обход Российской Федерации.

"И мы не только выжили, но и обеспечили в этих условиях экономический рост", – заявил президент.

Валентина Романенко, УП

Темы: Порошенко экономика Росcия
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Комментарии — 3
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IP: 94.178.254.---sensor+212.12.2016 16:51
Хотелось бы до 0%.
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IP: 85.90.206.---Kovaljov12.12.2016 16:40
От уж киздун кацапский! И тут факивець появился!
Дубина козломордая, ВТО - это защита импортного товара. А санкции - это запрет продаж для своего производителя.
Хочет РФ ответные санкции?
Пускай перестанет продавать нефть и газ.

Такого рогатого нарушителя правил ВТО, как РФ, в мире нет и не было.
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IP: 178.159.56.---John Novik12.12.2016 15:55
Введение санкций и призыв к ним в рамках ВТО, обычное дело?
Захват в заложники русских водителей и порча их автомобилей, это нормально?
Попытка усидеть на двух стульях, превратившись в серую зону для проникновения еэсовских товаров в Россию, тоже нормально?
Россия отменила режим свободной торговли СНГ, только вначале этого года!
А экспорт в европу чего упал? Кто там вам блокаду объявил?
И как же крики на майдане о том что надо оторваться от России, не зависить от нее?
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