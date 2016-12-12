Порошенко: доля торговли с Россией сократилась до 8%

Президент Петр Порошенко заявляет, что доля России в общем балансе внешней торговли Украины за время агрессии РФ сократилась до 8%.



Об этом он сказал12 декабря, открывая украинский-литовский бизнес-форум в Киеве.



"Нам была объявлена не только захватническая война, в виде агрессии и аннексии Крыма, нам была объявлена экономическая блокада, и все украинские производители были лишены абсолютно незаконно, в нарушение всех правил ВТО, без каких-либо объяснений был закрыт российский рынок", – сказал Порошенко.



"С 36%, знаете, сколько сегодня составляет доля России в общем балансе внешней торговли Украины? 8%. Какая страна выжила бы, лишенная за 2 года 28% своего торгового оборота?..", – добавил глава государства.



Также Порошенко напомнил, что Россия пыталась перекрыть Украине транзитные перевозки в Казахстан, Китай, страны Средней Азии, поэтому Киеву искал пути в обход Российской Федерации.



"И мы не только выжили, но и обеспечили в этих условиях экономический рост", – заявил президент.



Валентина Романенко, УП