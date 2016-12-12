МИД требует освободить Чийгоза: решение суда оккупантов ничтожно

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Понедельник, 12 декабря 2016, 15:49

Министерство иностранных дел Украины требует уволить заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза и прекратить притеснения крымских татар.

По этом сообщила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Марьяна Беца в Twitter.

"Оккупант целенаправленно и системно нарушает права человека в АР Крым. Осуждаем юридически ничтожное решение относительно А.Чийгоза", – написала она.

"Требуем от РФ прекратить притеснения крымских татар, освободить Чийгоза и других незаконно задержанных украинских граждан", – подчеркнула Беца.

12 декабря стало известно, что суд в аннексированном Россией Крыму удовлетворил ходатайство прокуратуры и продлил срок ареста для заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза до 8 апреля 2017 года.

Защита Чийгоза обжаловала продление ареста.


Чийгоз был задержан в января 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014 года.

20 июля 2016 года оккупационный Киевский райсуд Симферополя разделил дело "26 февраля". Теперь Чийгоза судят отдельно от других обвиняемых – Али Асанова и Мустафы Дегерменджы. Им грозит тюрьма за организацию митинга у стен Верховной Рады Крыма 26 февраля.

Чийгозу, как главному обвиняемому, могут присудить 10 лет лишения свободы. Вину в этом деле оккупационные власти полуострова возлагает исключительно на крымских татар. Потерпевшими названы представители так называемой "крымской самообороны".

Украинская правда

Темы: Крым крымские татары права человека
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