Боевики совершили 27 обстрелов позиций сил АТО

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Понедельник, 12 декабря 2016, 19:34

В течение дня боевики пророссийские обстреливали украинские позиции на всех направлениях.

Как сообщает пресс-центр АТО, на Мариупольском из 120 и 82-миллиметровых минометов вели огонь по Красногоровке, Талаковке, Широкино. Из гранатометов не единожды - по Марьинке. По Павлополю огонь вел снайпер.

"На Луганском направлении из минометов и гранатометов российско-оккупационные войска обстреливали Крымское, Новозвановку, Лопаскино, Золотое, Троицкое. На Донецком направлении под огонь минометов и гранатометов попала Авдеевка", - сказано в сообщении.

В целом, согласно информации, по состоянию на 18:00 состоялось 27 обстрелов.

Украинская правда

Темы: АТО
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