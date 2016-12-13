СМИ: Освобожденного из плена военного ВСУ задержали

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Вторник, 13 декабря 2016, 02:27

Военного разведчика, полковника ВСУ, освобожденного из плена боевиков летом 2016 года, Ивана Безъязыкова задержали по подозрению в сотрудничестве с так называемой "ДНР".

Об этом сообщила его жена Маргарита Кушнирова, передает "Громадське".

По ее словам, за Безъязыковым пришли четыре человека в штатском, показали ордер на обыск, в котором значилось что он подозревается в сотрудничестве с боевиками "ДНР".

"Находясь в плену незаконного формирования самопровозглашенного "разведывательного управления ДНР" вступил в указанное формирование и исполнял обязанности заместителя начальника первого отдела агентурной разведки", - говорилось в ордере.

Из дома Безъязыкова изъяли технику: компьютеры, планшеты, карты памяти, фотоаппараты и мобильные телефоны.

Сейчас он находится в следственном изоляторе, где ему предоставлен государственный адвокат.

13 декабря состоится суд по избранию меры пресечения. Сейчас его задержали на 72 часа.

Жена Безъязыкова убеждена, что ее муж не виновен.

"Да, ему предлагали сотрудничество и пытались вербовать, но он не согласился. Об этом знали все, он рассказал, когда вышел из плена", - сказала она.

Безъязыкова освободили из плена боевиков 5 июля 2016 года.

Темы: Вооруженные силы
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IP: 195.69.245.---Vadym Slyva13.12.2016 03:30
А Гадю за тією ж підозрою арештувати не хочуть? Підстав більш ніж досить!
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