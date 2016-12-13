ООН обвиняет армию Асада в расстреле 82 мирных жителей

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Вторник, 13 декабря 2016, 15:24

В Офисе ООН по правам человека заявили, что получили сообщение о том, что сирийские правительственные силы убили по меньшей мере 82 мирных жителя, когда вошли в последние районы восточного Алеппо, которые контролировались сирийской оппозицией.

Об этом сообщил пресс-секретарь Офиса ООН по правам человека Руперт Колвилл, передает Associated Press.

Колвилл заявил о том, что согласно данным, которые они получили, правительственные войска заходят в дома и убивают мирных жителей "на месте" на территории, которую прежде контролировала сирийская оппозиция.

По его словам, 11 женщин и 13 детей были среди тех, кого казнили в четырех кварталах восточного Алеппо.

Колвилл сообщил, что Офис ООН по правам человека получил информацию об убийствах накануне поздно вечером и добавил, что неизвестно точно, когда это произошло.

По данным Al Jazeera, местные жители заявляют, что правительственные войска казнили десятки мирных жителей за возможные связи с сирийской оппозицией. Однако эта цифра пока не может быть проверена.

 На фото, которое опубликовано сирийским официальным информагентством SANA, сирийские войска маршируют по улицам восточного Алеппо (12.12.2016)

Напомним, сирийская правительственная армия и союзники президента Сирии Башара Асада получили контроль над всеми районами в Алеппо, которые оставили военные сирийской оппозициив результате активных наступлений, и близки к полному контролю над городом.

Европейская правда

Темы: Сирия
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