Юристы: НАПК может стать инструментом для политической расправы

НАПК использует двойные стандарты, оценивая действия должностных лиц на признаки административного правонарушения.

К таким выводам пришли юристы Коалиции "Декларации под контролем".

Юристы проанализировали два решения Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции - НАПК по резонансным делам и пришли к выводу, что в обоих случаях Агентство не приняло все необходимые меры для обоснованного утверждения о наличии или отсутствии правонарушения.

Речь идет о проверках в отношении народного депутата Сергея Лещенко и министра финансов Александра Данилюка.

Как известно, 1 декабря сотрудники НАПК составили протокол об административном правонарушении Лещенка из-за скидки от застройщика, которую он получил при покупке квартиры. В НАПК пришли к выводу, что скидка является подарком крупнее определенного ограничения.

При этом юристы отмечают, что сотрудники НАПК в своей позиции не привели доказательства и обоснования в подтверждение того, что эта скидка не была общедоступной.

В то же время НАПК пришло к выводу об отсутствии нарушений закона в действиях Данилюка в связи с информацией о том, что он совмещал государственную должность с должностью в частных компаниях. В официальной позиции НАПК указано, что Данилюк легально осуществил передачу в управление другому лицу принадлежащих ему корпоративных прав в частной компании. При этом непонятно, была ли предоставлена агентству копия договора и было ли соответствующее требование вообще.

"Анализ этих двух дел позволяет утверждать о двойных стандартах в подходах к проверкам на предмет наличия в действиях публичных служащих признаков правонарушения", - отмечают юристы.

Коалиция призывает НАПК выполнять свою работу профессионально и беспристрастно, а также предостерегает руководство государства от попыток превратить Агентство в орган расправы с политическими оппонентами.