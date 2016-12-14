Гройсман надеется, что парламент примет бюджет на следующей неделе

Премьер Владимир Гройсман надеется, что на следующей неделе парламент примет проект бюджета на 2017 год.

Об этом он заявил во время вступительного слова на заседании правительства, говоря о запланированном увеличении зарплат для учителей.

"Зарплата украинского учителя возрастет до 50%, и такое решение будет принято сегодня. Конечно, оно может быть реализовано, когда будет принят государственный бюджет на 2017 год. Но правительство от себя все сделало, чтобы бюджет был качественно и честно подготовлен и приоритеты были определены", - сказал он.

"Сейчас примем решение о повышении тарифных разрядов на 2 шага, это будет означать, что это окончательное решение. И будем ожидать, что украинский парламент примет украинский бюджет, и с 1 января мы начнем финансировать уже повышенную зарплату", - отметил он.

Гройсман также сообщил, что в среду будет представлена новая концепция украинской школы, будут приняты несколько десятков решений в сфере образования.

Оксана Коваленко, УП