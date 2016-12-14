Военным России разрешили короткие контракты для действий за рубежом
Госдума РФ приняла во втором и сразу в третьем, окончательном чтении правительственный закон, предоставляющий военнослужащим возможность заключать краткосрочные контракты.
Об этом сообщает в среду российский "Интерфакс".
В сопроводительных материалах к закону указано, что "соответствующая необходимость вызвана изменением военно-политической обстановки".
По мнению создателей закона, "это позволит оперативно решать краткосрочные, но важные задачи, связанные с участием в операциях по поддержанию мира и борьбы с террористическими и экстремистскими организациями".
Согласно документу, любой, кто служит в армии по призыву, может заключить контракт за месяц до демобилизации и прослужить еще год, чтобы участвовать "в поддержании или восстановлении международного мира", – отмечает "Коммерсант".
Как известно, Россия использует кадровых военных для содействия незаконным вооруженным формированиям на украинском Донбассе и проводит военную операцию в Сирии.
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