В центре Днипра трактор смял более 10 авто: есть пострадавшие

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Среда, 14 декабря 2016, 17:57

В центре Днипра днем произошла авария с трактором, у которого отказали тормоза.

Об этом сообщает "Укринформ".

По словам очевидцев, машина начала набирать скорость и на ходу смяла несколько машин возле улицы Чкалова, еще больше авто трактор "поймал" на углу улицы Сечевых Стрельцов и Старокозацкой.

"Пытаясь хоть как-то притормозить, водитель опустил ковш трактора, но остановила его только автовышка "Облэнерго", что стояла закреплена на дополнительные опоры вдоль улицы Сечевых Стрельцов неподалеку от Епархиального центра Киевского патриархата", – сообщили свидетели ДТП.

 

"Смято больше десятка машин, есть пострадавшие и среди пассажиров авто, водителей. На событие прибыли несколько авто полицейских, несколько "скорых" забрали пострадавших", – сообщил собеседник агентства.

Темы: ДТП Днепр
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