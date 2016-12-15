Суд по делу антимайдановца "Топаза" перенесли на 22 декабря

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Четверг, 15 декабря 2016, 02:23

Заседание Киевского районного суда Харькова по делу антимайдановца Игната Кромского по прозвищу "Топаз", назначенное на среду, не состоялось.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области в среду, передает "Интерфакс-Украина".

"Заседание не состоялось. Не пришли потерпевшие. Заседание перенесли на 22 декабря", - говорится в сообщении.

"Топаз" задержан 28 марта 2014 года в рамках уголовного дела по факту штурма Харьковской ОГА. Его обвиняют по статьям "Массовые беспорядки", "Незаконное завладение транспортным средством", "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" - с санкцией до 15 лет тюрьмы.

Игнат Кромской в феврале 2014 года был охранником Антимайдана в Мариинском парке в Киеве с позывным "Топаз". В сети размещено его обращение к Путину с просьбой ввести войска в Украину "для защиты граждан".

7 апреля 2014 года Кромской сбежал из-под домашнего ареста.

25 апреля 2014 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали Кромского во время встречи с журналистами российского телеканала LifeNews.

26 апреля 2014 года Киевский районный суд Харькова принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога до 28 мая. Позднее сроки содержания под стражей неоднократно продлевались.

Темы: суд
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