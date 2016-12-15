Никакого "представительства ДНР" в Италии нет - посол

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Четверг, 15 декабря 2016, 14:33

В самопровозглашенной "Донецкой народной республике" утверждают, что открыли 14 декабря свое представительство в итальянском городе Турин.

Данную информацию подтверждает итальянская команда проекта Stopfake.org, занимающаяся опровержением неправдивой информации о событиях в Украине. В Stopfake отмечают, что данная информация не является фейком.

"Мы узнали, что 14 декабря в 18.30 в помещении Комитета "Фонда Магеллан" в Турине, состоится открытие представительства центра в Италии Донецкой Народной Республики", - сообщило во вторник Stopfake.org.

В свою очередь посол Украины в Италии Евгений Перелыгин в комментарии ЛІГА.net отметил, что шоу с открытием представительства ДНР" в Турине - провокация пророссийских сил.

"По состоянию на сегодня никакого "представительства ДНР" или другой фейковой республики на территории Италии не зарегистрировано", - заявил он.

По словам дипломата, то, что произошло вчера в Турине - "попытка нескольких отдельных членов некоммерческого фонда Магеллан взять на себя функции представлять интересы сепаратистов с Донбасса".

В эфире 112 канала Перелыгин подтвердил, что среди инициаторов данной акции - местные политики Маурицио Лука Марроне (организация "Братья Италии") и Элизео Бертолази.

"Это провокация отдельных граждан Италии. Фамилии двух из них (Марроне и Бертолази) нам известны, в 2015-2016 годах они неоднократно осуществляли частные поездки на территорию, оккупированную "ДНР". Украина ввела против них санкции, им запрещен въезд в Украину", - подчеркнул посол.

Европейская правда

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