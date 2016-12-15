СМИ: Лидеры стран ЕС договорились продлить санкции против РФ

Лидеры стран ЕС приняли решение продлить еще на шесть месяцев экономические санкции против России.

Об этом со ссылкой на европейские дипломатические источники сообщает Reuters.

"Лидеры Европейского Союза согласились в четверг продлить экономические санкции против России за агрессию против Украины на шесть месяцев, до середины 2017 года, говорят дипломаты", – сказано в сообщении.

Агентство отмечает, что такое решение ЕС было ожидаемым.

Ранее сообщалось, что Европейский союз может продлить экономические санкции против России за агрессию против Украины на следующей неделе 19-20 декабря.

Напомним, что срок действия действующего решения о продлении санкций истекает 31 января 2017 года.

Стоит также добавить, что президент Европарламента Мартин Шульц заверил, что санкции Европейского Союза против России не отменят до тех пор, пока не будет полного выполнения Минских соглашений.

Европейская правда