Тандит рассказал, на что надеется Украина, освобождая 15 человек из списка боевиков

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Четверг, 15 декабря 2016, 22:59

Украинская сторона отдает 15 человек из списка боевиков в надежде, что Россия разблокирует процесс освобождения 58-ми украинских заложников, удерживаемых на неподконтрольных территориях.

Об этом заявил советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит.

"Мы готовы отдать 15 человек из списка – больных и женщин – как знак доброй воли в канун Рождества. Мы надеемся, что пока еще Россия имеет хоть какой-то здравый смысл. Мы даем возможность сделать определенные шаги. Они позиционируют себя, как православное государство, и мы надеемся, что процесс будет раскупориваться", - сказал он в эфире "5 канала" в четверг вечером.

При этом Тандит добавил: "Это наша территория, но мы даем им возможность это сделать".

Советник главы СБУ также рассказал, что по данным спецслужбы, пленным или попавшими без вести считались 109 человек, в августе определилась цифра в 58 пленных.

"В начале декабря в процессе переговоров в Минске в присутствии России и ОБСЕ родился список в 228 человек с той стороны. Мы заявляли, что мы готовы отдавать троих за нашего одного… На сегодня мы выступили с инициативой – мы готовы отдать 228 человек в рамках закона, чтобы забрать наших 58", - рассказал он.

Тандит также проинформировал, что с начала АТО было найдено или освобождено 3083 украинца.

"Это данные за 2,5 года. И в процессе освобождения не было политики или манипуляций", - подчеркнул он.

Интерфакс-Украина

Темы: пленные Донбасс
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