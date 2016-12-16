Полозов: Кроме старых авто никакой радости от "крымнаша" не осталось

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Пятница, 16 декабря 2016, 12:36

Российскому адвокату Николаю Полозову атмосфера в аннексированном Россией Крыму кажется тягостной, а качество жизни – более низким, чем до оккупации.

Об этом защитник крымчан Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, который часто бывает на полуострове, рассказал в интервью "Укринформу".

"Конечно, атмосфера в Крыму очень угнетающая. В России в целом есть ощущение давления, гнета, "застоявшегося воздуха". На захваченной территории, в Крыму, это впечатление в несколько раз усиливается. Из-за большого количества военных, из-за засилия силовиков, спецслужб", – заявил Полозов.

"Отдельный фактор – желание коллаборационистов, которые изменили украинской присяге, выслужиться. Они хотят доказать, что лучшие "титульных" россиян. Все это определяет атмосферу в Крыму", – добавил он.

На вопрос об экономической ситуации Полозов ответил: "Ожидание мало у кого оправдались".

"Повезло тем, кто работает в государственных органах, силовых структурах. Они на бюджете и получают фиксированные российские оклады (их, правда, в последнее время тоже начали замораживать)", – сказал он.

"Цены в Крыму уже такие, как в Москве, а зарплаты существенным образом низшие. Качество жизни, на мой взгляд, ухудшилось", – отметил россиянин.

"Главное отличие от дооккупационного Крыма – большое количество автомобилей. Не секрет, что в России существенно ниже ставки налогов на иномарки. На радостях крымчане накупили весь автохлам, который смогли привезти из Краснодара и других регионов России. Сейчас Симферополь – одна большая пробка", – констатировал адвокат.

По его мнению, "кроме этих старых авто никакой радости от "крымнаша" на полуострове не осталось".

"Бизнес сворачивается. Постоянно видим истории, как кто-то вложился-прогорел-уехал или у кого-то что-то отжали. Не думаю, что крымчане этого хотели", – сказал Полозов.

По его словам, не только патриотам Украины, но и сторонникам России сложно: "Вату" тоже начинают глушить на полную, когда они выходят на какие-то социальные протесты. Механизмы репрессий включаются моментально".

Полозов согласен, что крымским татарам лучше не ходить поодиночке: "Так и есть".

"Я тоже предпочитаю передвигаться в сопровождении – как по территории Симферополя, так и остального Крыма. На всякий случай, чтобы уменьшить риск похищения", – признался Полозов.

По его словам, так называемое "народное ополчение" часто выполняет "грязную работу, которую не берут на себя спецслужбы и правоохранительные органы".

Полозов добавил, что прокурор Международного криминального суда в Гааге Фату Бенсуда зафиксировал, в частности: как минимум 10 человек пропали в Крыму с марта 2014 года.

Алена Рощенко, УП

Темы: Крым уровень жизни свобода слова Росcия аннексия
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