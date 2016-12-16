Усенко-Черная объяснила, откуда взяла деньги на квартиру

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Пятница, 16 декабря 2016, 18:48

Заместитель председателя Центризбиркома Жанна Усенко-Черная объяснила, за какие средства купила квартиру и показала свои заработки с 2004 года.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Жанна Усенко-Черная, в частности, отметила, что она получала доходы, работая в ЦИК с 2004 года.

Как сказано в сообщении, "учитывая искусственно организованный общественный интерес относительно источников задекларированного приобретения двухкомнатной квартиры общей площадью 69,4 кв. м", Усенко-Черная показала свою зарплату с 2004 года с учетом вычета начисленных выплат, налогов и т. д. по 2016 год:

с 2004 по 2005 год – 207330,59 грн, что эквивалентно более 40000 долларов США;
в 2006 году – 232990,21 грн, что эквивалентно более 46000 долларов США;
в 2007 году – 204379,45 грн, что эквивалентно более 40000 долларов США;
в 2008 году – 222907,74 грн, что эквивалентно более 42000 долларов США;
в 2009 году – 201797,13 грн, что эквивалентно более 25000 долларов США;
в 2010 году – 244277,89 грн, что эквивалентно более 30000 долларов США;
в 2011 году – 230678,69 грн, что эквивалентно 28000 долларов США;
в 2012 году – 233454,49 грн, что эквивалентно более 29000 долларов США;
в 2013 году – 240547,74 грн, что эквивалентно более 30000 долларов США;
в 2014 году – 234468,68 грн, что эквивалентно более 19000 долларов США;
в 2015 году – 217723,74 грн, что эквивалентно более 9000 долларов США;
по декабрь 2016 года – 399143,50 грн, что эквивалентно свыше 15000 долларов США.

Как известно, заместитель главы ЦИК Жанна Усенко-Черная 1 декабря приобрела квартиру в Киеве стоимостью 3,2 млн гривен.

Украинская правда

Темы: ЦИК
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