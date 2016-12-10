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Замглавы ЦИК купила квартиру в Киеве за 3 млн

Суббота, 10 декабря 2016, 16:48

Замглавы ЦИК Жанна Усенко-Черная 1 декабря приобрела квартиру в Киеве стоимостью 32 млн гривен.

Об этом говорится в представленном ею сообщении о существенных изменениях к электронной декларации, обнародованной на сайте НАПК.

Согласно сообщению, квартира общей площадью 69,4 кв. м. на момент покупки стоила 3 млн 225 тыс 600 грн.

Кроме того, за услуги, направленные на приобретение объекта недвижимости, Усенко-Черная заплатила агентству недвижимости "Конкорд" 102 тысячи гривен.

Согласно декларации, заработная плата Усенко-Черной по основному месту работы в 2015 году составила 286 тысяч гривен.

Украинская правда

Темы: ЦИК
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