В "ДНР" заявили, что в ответ на передачу Киевом 15 пленных никого не отдадут

В самопровозглашенной "ДНР" не намерены передавать кого-либо из украинских пленных в ответ на 15 человек, которых Киев готовится передать сепаратистам.

Об этом заявила "омбудсмен" донецких боевиков Дарья Морозова в комментарии российскому "Интерфаксу".

"Мы готовы принять пятнадцать человек. Однако лишь в одностороннем порядке. В ответ никого выдавать не будем. Мы напомнили Киеву, что достаточно выдали в одностороннем порядке", - заявила она.

При этом Морозова выразила надежду на то, что "до конца года обмен в формате "всех на всех" удастся реализовать".

Ранее сообщалось, что Украина передает 15 человек из списка ОРДЛО на освобождение в качестве доброй воли, чтобы разблокировать процесс обмена заложников.

Интерфакс-Украина