НАТО собирается увеличить присутствие в Черном море

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Суббота, 17 декабря 2016, 02:14

Североатлантический альянс планирует увеличить свое присутствие в регионе Черного моря.

Об этом в интервью румынскому digi24 заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает "Укринформ".

"В настоящее время мы анализируем возможности обеспечения своего присутствия военно-морскими и военно-воздушными силами на Черном море. Эту проблему мы обсуждаем, прежде всего, с прибрежными государствами Румынией, Болгарией и Турцией", - заявил он.

Столтенберг напомнил, что "основополагающим принципом Альянса является единство и взаимная оборона, коллективная оборона, то есть, если один из наших союзников подвергается атаке со стороны другого государства, это считается атакой на весь Альянс".

Он подчеркнул также особую роль Румынии в регионе, где по решению Альянса размещается многонациональная бригада, в состав которой входят представители нескольких стран-членов НАТО.

Темы: НАТО
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