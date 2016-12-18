Британия продлила программу подготовки ВСУ в связи с агрессией России

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Воскресенье, 18 декабря 2016, 05:21

Великобритания будет тренировать украинских военных еще один год в связи с агрессией России.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Майкл Фэллон, передает телеканал iTV.

Британский персонал, таким образом,  останется в Украине до начала 2018 года, чтобы продолжить обучать ВСУ.

"Продление участия британских военных в подготовке украинских Вооруженных Сил посылает четкий сигнал, что мы поддерживаем Украину и сохраняем твердую приверженность ее суверенитету, независимости и территориальной целосности перед лицом еще более враждебной России", - сказал Фэллон.

Телеканал напомнил, что Британия передала Украине нелетальное оборудование стоимостью более 1 млн, в том числе аптечки и теплая одежда.

К марту 2017 года британские инструкторы проведут подготовку более 5000 служащих ВСУ.

Темы: Великобритания Вооруженные силы АТО Росcия
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