Президент Польши встретится с лидерами оппозиции и ПиС

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Воскресенье, 18 декабря 2016, 14:14

Президент Польши Анджей Дуда запланировал встречи с лидерами оппозиционных партий и главой правящей партии "Права и Справедливость" Ярославом Качиньским.

Об этом сообщает TVN24.

"Ряд встреч (с оппозиционными политиками и с головой ПиС - ред.) – это практическая реализация вчерашнего заявления господина президента, что он готов быть посредником", – заявил руководитель пресс-службы Канцелярии президента Республики Польша Марек Магеровский.

По его словам, на сегодня у президента, кроме встречу с Качиньским, запланированы три встречи: с Владиславом Косиняком-Камишем, руководителем Польской крестьянской партии, с Павлом Кукизом, лидером одноименной партии Kukiz-15 и вечером Дуда должен встретиться с лидером "Гражданской платформы" Гжегожем Схетиной.

Как сказал Магеровский, президент хочет поговорить с партийными лидерами о том, что произошло в Сейме в пятницу и о том, что можно сделать для того, чтобы "избежать эскалации конфликта".

Шеф пресс-службы канцелярии президента также сообщил, что все лидеры оппозиции подтвердили свои намерения встретиться с Дудой в президентском дворце.

Отметим, в Польше уже третий день продолжаются протесты через планы правящей партии существенно ограничить доступ журналистов к депутатам Сейма.

Ранее сообщалось, что правительство Польши и журналисты проведут переговоры о доступе к Сейма в понедельник.

Напомним, в ночь на субботу под зданием Сейма собрались более двух тысяч протестующих, которые заблокировали выходы из парламента.

Однако полиция их оттеснила, и депутаты правящей партии смогли оставить Сейм.

Оппозиция, которая в пятницу, заблокировала трибуну и президиум Сейма, заявила, что блокирование продлится минимум до 20 декабря.

Европейская правда

Темы: Польша
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