За год в мире убили 74 журналистов

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Понедельник, 19 декабря 2016, 12:09

В этом году в мире погибли 74 журналисты, больше всего – в Сирии.

Об этом говорится в отчете организации Репортеры без границ.

Среди 74 убитых журналистов 57 профессиональных журналистов (в прошлом году убиты 67 профессиональных журналистов), 9 гражданских журналистов и еще 8 человек, которые сотрудничают со СМИ.

Также, как сказано в отчете, 53 журналистов были умышленно убиты или стали мишенью, при этом 21 репортер погиб при исполнении своих обязанностей.

В Украине в прошлом году был убит 1 журналист – Павел Шеремет.

 
Павел Шеремет погиб 20 июля

Всего с 2006 года было убито по меньшей мере 780 журналистов.

 

Больше всего журналистов погибло в Сирии – 19 человек, в Афганистан – 10 и Мексике – 9.

Как известно, один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб утром 20 июля в результате подрыва авто.

Взрывное устройство было заложено близко к месту водителя.

Полиция квалифицировала произошедшее по статье "умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц".

В деле Шермета за 5 месяцев полиция не установила ни исполнителей, ни заказчиков.

Украинская правда

Темы: СМИ
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