Луценко прогнозирует, что госбюджет примут в ночь на пятницу

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Понедельник, 19 декабря 2016, 14:19

Народный депутат от фракции БПП Ирина Луценко считает, что народные депутаты примут государственный бюджет на 2017 год в ночь с 22 на 23 декабря.

Такое мнение она высказала в понедельник в беседе с журналистами после заседания Согласительного совета, сообщает "Укринформ".

"Я думаю, что поддержку бюджету-2017 предоставят фракции "Народного фронта", БПП, думаю, что" Самопомич"также поддержит, и еще ряд депутатских групп. Я думаю, что мы завершим рассмотрение бюджета в ночь с четверга на пятницу этой недели", – отметила Луценко.

По ее мнению, бюджетный процесс не затянется до самого конца года, как случалось с принятием бюджета, поскольку практически все фракции настроены на продуктивную работу.

"Не думаю, что он (бюджетный процесс. - ред.) затянется до конца 2016 года. Все настроены на принятие бюджета и на нормальную работу в 2017 году", – сказала она.

Отвечая на вопрос, почему именно ночью прогнозируется принятие госбюджета, депутат пояснила, что это, прежде всего, связано с большим количеством бюджетных законопроектов, которые необходимо принять перед принятием основного финансового документа.

"Все фракции и группы озвучили сегодня очень много законов, которые нужно принять на этой неделе для принятия бюджета. Это и законопроекты, связанные с дальнейшим развитием судебной реформы, и законопроекты об автономизации учреждений здравоохранения, и ряд других законопроектов", – говорит Луценко.

"Именно большое количество документов, которые нужно принять на этой неделе, дает мне смелость говорить о ночи четверга как вероятное время принятии бюджета", – пояснила она.

Как сообщалось, 19 декабря председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что намерен предложить парламенту работать 20 и 22 декабря до исчерпания повестки дня.

Темы: Верховная Рада бюджет
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IP: 193.17.75.---Zi_shody119.12.2016 14:51
Бюджет необходимо принимать только ночью.... не иначе, как что-то мистическое, не реальное)))))
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