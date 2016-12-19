В Запорожье сообщники боевиков выводили соцвыплаты в "ДНР" – СБУ

В Запорожье разоблачена преступная группа из чиновников местного банка, соцслужб, а также курьеров – жителей оккупированного Донбасса, которая вывезла в так называемую "ДНР" почти 12 млн грн, полученных на поддержку переселенцев.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение запорожского управления СБУ.

"Злоумышленники оформляли пакет документов для проведения социальных выплат лицам, которые не имели права на их получение. По договоренности с руководством одного из банков оформлялись банковские карточки, куда безосновательно начислялись бюджетные, социальные, пенсионные выплаты. В дальнейшем они переводились в наличные средства и вывозились на оккупированные территории", – сообщили в ведомстве.

По предварительным данным следствия, злоумышленники безосновательно вывели из государственного бюджета почти 12 млн грн.

Также в УСБУ сообщили, что в ходе задержания злоумышленников у них изъято более 100 тысяч грн, безосновательно полученных ними на протяжении одного банковского дня.

В ходе обысков в местах работы и жительства фигурантов изъято большое количество банковских карточек и поддельных документов для установки на учет псевдопереселенцев.

На данный момент задержаны двое членов группировки – курьеры, которые снимали деньги из банкоматов и вывозили их на оккупированную территорию. Им сообщено о подозрении в совершении преступления.

Решается вопрос о привлечении к ответственности всех остальных членов преступной группы.

Открыто уголовное производство по ст. 255 (создание преступной организации) а также ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.