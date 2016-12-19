ЦИК исключил из партсписка Ляшко 10 кандидатов в нардепы

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Понедельник, 19 декабря 2016, 16:24

Центризбирком по просьбе Радикальной партии Олега Ляшко исключил из ее избирательного списка на парламентских выборах 26 октября 2014 года 10 кандидатов в депутаты Верховной Рады.

Такое решение было принято на заседании ЦИКа в понедельник, передают Українські новини.

Эти кандидаты в депутаты Рады в общегосударственном многомандатном избирательном округе исключены из списка РП по решению 13-го съезда партии, состоявшегося 11 декабря.

В частности, из списка исключены: Андрей Филоненко (№31 в списке), Владислав Мочернюк (№41), Денис Русак (№45), Юрий Ширай (№63), Виктор Смалий (№65), Ирина Гусак (№73), Алексей Пристай (№84), Андрей Карпенко (№89), Тарас Присяжнюк (№116) и Лилия Рычкина (№119).

Как известно, законопроект №3700, который позволяет партиям исключать из своих списков кандидатов у нардепы уже после выборов, Рада приняла 16 февраля после 20 провальных голосований. 25 февраля Порошенко его подписал.

Темы: Ляшко
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