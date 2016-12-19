Российским туристам в Турции советуют не выходить из отелей

Российским туристам в Турции не советуют без необходимости покидать места проживания.

Об этом сообщается на сайте Ростуризма.

Такое заявление ведомства связано с убийством посла России в Турции.



"Ростуризм просит российских туристов, находящихся на территории Турции, проявлять осторожность, избегать мест массового скопления людей, без необходимости не покидать мест проживания", - сказано в сообщении.

Как известно, вечером 19 декабря посол России в Турции Андрей Карлов убит в результате нападения на открытии выставки "Россия глазами турок". Россия квалифицирует убийство посла России в Турции как теракт.





