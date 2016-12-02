Украинцев и поляков, спасавших друг друга в войну, хотят наградить

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Пятница, 2 декабря 2016, 15:20

Украина и Польша будут искать поляков и украинцев, спасавших друг друга во время Второй мировой войны.

Об этом во время визита в Польшу сообщил президент Украины Петр Порошенко, передает Интерфакс-Украина.

"Я могу поддержать решение президента Дуды об инициативе о совместном поиске людей, которые в свое время спасали поляков и украинцев. Мы дали соответствующие инструкции министрам иностранных дел, и я надеюсь, что на ближайшем форуме историков мы дадим старт этой инициативе при полной поддержке президентов обоих стран", - сказал он на брифинге в пятницу в Варшаве.

Порошенко отметил, что стороны договорились делать все для сближения двух народов, а вопрос исторической справедливости - "это дело историков, а не политиков".

В свою очередь Дуда добавил, что эта инициатива направлена на поиск исторической справедливости и на поиск тех лиц, которые во время войны помогали друг другу. "Это нужно, чтобы наградить тех, кто в тяжелые времена, в войну, когда происходили болезненные события с нашими народами на Волыни и в других местах, где гибли поляки и украинцы, чтобы этих людей, которые показали милосердие, человечность, наградить", - сказал он.

Президент Польши отметил важность создания аполитической структуры, которая будет заниматься историческими событиями, и будет работать над объединением двух народов.

Как известно, 22 июля польский парламент утвердил резолюцию, которой установил 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного против граждан 2-й Речи Посполитой в период Второй мировой войны.

Президент Петр Порошенко в связи с этим выразил сожаление и призвал Польшу к взаимному прощению и продолжению работы над совместной оценкой трагических событий.

Верховная Рада в свою очередь приняла заявление, в котором предложила польской стороне прекратить политизацию трагических страниц истории того периода.

Позднее парламенты Украины и Польши приняли совместное заявление по другому поводу – что обе страны пережили трагедии из-за имперской политики СССР, в частности – из-за пакта Молотова-Риббентропа, который привел к началу Второй мировой войны и оккупации Польши нацистской Германией и Советским Союзом в сентябре 1939 года.

Это заявление вызвало резкую реакцию России.

Темы: Польша
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